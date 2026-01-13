«Неожиданные покупатели». Десятки овец ворвались в супермаркет в Баварии

В начале января в Баварии произошел курьезный случай, больше похожий на сцену из комедии. В супермаркет небольшой общины Бургзинн вторглись неожиданные «покупатели» — около пятидесяти овец и ягнят.

Как сообщает Guardian, животные отбились от основного стада во время перегона на зимние пастбища. Воспользовавшись открытой дверью, целая отара проникла внутрь торгового зала. Посетители и персонал стали свидетелями необычного зрелища, активно снимая происходящее на видео. На то, чтобы эвакуировать пушистых гостей обратно на улицу, ушло порядка двадцати минут.

Как выяснилось, овцы не тронули продукты, однако устроили беспорядок в отделе с напитками, задев полки с бутылками. Владелец магазина в шутку предположил, что, возможно, животные просто искали место потеплее или следовали за людьми, что объясняет их скопление у касс.

Пастух Дитер Михлер, сопровождавший стадо, пояснил, что овцы могли отвлечься на желуди, а затем заинтересоваться сумкой одного из покупателя, что и привело их внутрь. К счастью, администрация супермаркета отнеслась к ситуации с пониманием и юмором, заявив, что не будет требовать с пастуха возмещения ущерба за разбитые бутылки и уборку.

