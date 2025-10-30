Неожиданные риски медового БАДа назвали для мужчин

На маркетплейсах появились биодобавки для повышения потенции, оформленные как натуральный мед. По словам доцента Пироговского университета Эльвиры Хачировой, главная опасность заключается в неизвестной дозировке, сообщает Газета.ру .

В составе таких продуктов обнаружили тадалафил — вещество, по действию похожее на компонент лекарственных средств для лечения эректильной дисфункции. Производители не указывают наличие этого вещества на упаковке. В отличие от таблетированных препаратов, где количество действующего вещества точно определено, в БАДе тадалафил распределен неравномерно. Это может привести как к отсутствию эффекта, так и к сильной передозировке.

Специалист отмечает, что вещество активно расширяет сосуды, в том числе сосуды головного мозга и сердца. Возможные последствия — резкое падение артериального давления, тахикардия, нарушение сердечного ритма, острый инфаркт миокарда или инсульт.

Дополнительный риск возникает при сочетании подобного БАДа с лекарствами на основе нитратов, назначаемыми пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одновременный прием может вызвать критическое снижение давления и угрожающее жизни состояние.

Ранее был назван ингредиент БАДов, который ударяет по сердцу и психике.