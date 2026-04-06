Неожиданный эффект: вакцинация от гриппа оказалась способна снизить риск инфаркта в несколько раз

Датские исследователи установили, что вакцинация против гриппа способна значительно снизить вероятность развития инфаркта у людей старше 40 лет. Результаты научной работы опубликованы в журнале Eurosurveillance, передает rznonline.

Специалисты пришли к выводу, что прививка оказывает защитное воздействие не только против инфекции, но и снижает риск тяжелых последствий для сердечно-сосудистой системы.

Что показало исследование

В ходе анализа были изучены данные 1 221 жителя Дании старше 40 лет. Ученые сопоставили случаи заражения гриппом с последующими госпитализациями по причине инфаркта и инсульта.

Выяснилось, что в первую неделю после инфицирования вероятность инфаркта увеличивается примерно в 5 раз, а риск инсульта — в 3 раза.

Как вакцинация снижает угрозу осложнений

Исследование показало, что у вакцинированных людей дополнительный риск сердечно-сосудистых осложнений оказался примерно вдвое ниже, даже если заболевание все же развивалось.

Таким образом, прививка помогает уменьшить вероятность тяжелых последствий, связанных с работой сердца и сосудов.

Почему результаты считаются важными

Авторы работы использовали данные за несколько эпидемических сезонов, включая медицинские записи, результаты тестов и сведения о вакцинации. Это позволило оценить риски у одних и тех же пациентов в разные периоды и минимизировать влияние сторонних факторов.

Исследователи считают, что полученные данные могут стать дополнительным аргументом в пользу вакцинации, особенно для людей с повышенной склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.