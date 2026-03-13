Неожиданный скачок: американцы бросились скупать российский сыр

Американские компании в первом месяце года многократно увеличили закупки сырной продукции из России. Показатель стал рекордным за последние несколько лет, несмотря на общую геополитическую обстановку, пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты по итогам января текущего года существенно увеличили объемы закупок сыра, произведенного в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможенной службы, страна достигла максимальных показателей с середины 2022 года.

Согласно подсчетам аналитиков, денежное выражение импорта российской сырной продукции в США за первый месяц 2026 года составило 43,2 тысячи долларов. Американские компании увеличили закупки в 6,3 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Относительно января 2025 года рост оказался более скромным, но также значительным — в 2,4 раза.

Полученное значение стало самым высоким с июня 2022 года, когда Штаты приобрели сыра у РФ на сумму 46,5 тысячи долларов. Эксперты также проанализировали итоги прошлого года. Выяснилось, что за весь 2025 год американский рынок закупил у России сыра на 172,1 тысячи долларов. Этот результат превысил показатель предыдущего года на 9 процентов.

Примечательно, что несмотря на скачок поставок из РФ, основными партнерами США в этом сегменте остаются европейские страны и Канада. Крупнейшим экспортером сыра в Америку в январе стала Италия с показателем 21,2 миллиона долларов. Далее следуют Франция (16,1 миллиона), Испания (9,2 миллиона), Ирландия (6,5 миллиона) и Канада (6,1 миллиона долларов).