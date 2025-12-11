«Непотопляемый беглец». Албанец в четвертый раз сбежал из итальянской тюрьмы

Итальянская пенитенциарная система вновь оказалась в центре скандала: из тюрьмы строгого режима «Опера» в Милане совершил побег рецидивист, для которого это уже четвертый успешный побег за карьеру. Инцидент, о котором сообщает The Times, в очередной раз поставил под сомнение надежность охраны исправительных учреждений.

Преступник, 41-летний гражданин Албании Таулант Тома, отбывавший длительный срок за ограбления, инсценировал побег по классическому, но оттого не менее эффективному сценарию. Он распилил прутья решетки в своей камере, изготовил «верёвку» из постельного белья для спуска и, преодолев несколько рубежей, взял высоченную внешнюю стену.

В настоящий момент полиция и карабинеры проводят массированную облаву с привлечением дополнительных сил. Особое внимание уделяется транспортным узлам и границам страны, так как считается, что опытный беглец будет пытаться немедленно покинуть территорию Италии.

Таулант Тома превратил побеги в своеобразное «ремесло». Его путь начался в 2009 году в тюрьме города Терни. Апогеем стала история 2013 года, когда он организовал и осуществил групповой побег из тюрьмы в Парме. Новый инцидент в Милане закрепляет за ним репутацию одного из самых неуловимых преступников в современной европейской истории.

