Неправильный прикус может привести к потере зубов

Стоматолог сообщила, что каждому второму человеку после 30 лет грозит потеря зубов. Причинами для этого зачастую являются недолеченные или проигнорированные болезни.

По словам Левчук, самой распространенной причиной потери зубов являются заболевания десен. Самым распространенных из таких является пародонтит. Пародонтит развивается из гингивита, симптомами которого являются покраснение и кровоточивость десен. Эксперт предупреждает, что не стоит списывать подобные симптомы на жесткую зубную щетку. Даже при отсутствии болезненных ощущений стоит обратиться к специалисту. Иначе последствия могут стать необратимыми.

Второй причиной, по словам эксперта, является рецессия десны. Десна опускается, корень зуба оголяется и начинает шататься, после чего, выпадает. Заболевание видно невооруженным глазом, но пациенты часто предпочитают игнорировать его.

Третья причина – это гигиена полости рта. По словам стоматолога , многие люди, даже взрослые, не умеют правильно чистить зубы. Она посоветовала пользоваться ирригатором для удаления зубного налета и каждые полгода посещать стоматолога для профессиональной гигиены. Левчук предупредила, что только профессиональная чистка может полностью убрать зубной камень. В домашних условиях это невозможно.

Последней причиной эксперт обозначила неправильный прикус. По ее словам, бывают случаи, когда зубам не хватает места в зубном ряду. Образуется скрученность, которая приводит к ряду проблем из-за невозможности качественно удалять налет. Это и приводит к выпадению, заключила врач.