Непредставление сведений в федеральный антимонопольный орган послужило основанием для привлечения

Информация затребована в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения обращения Заявителя о законности использования Индивидуальным предпринимателем словесного обозначения, тождественного товарному знаку.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа Индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В силу положений части 5 статьи 19.8 КоАП непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 и 7 указанной статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 указанной статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.