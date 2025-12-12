Непрошеный «волхв»: в Италии преступник попытался спрятаться в рождественском вертепе

В итальянском городке Галатоне, расположенном в южной провинции Лечче, праздничный вертеп едва не стал местом для дерзкого побега.

Мэр города Флавио Филони, осматривая традиционную композицию, изображающую сцену Рождества Христова, обнаружил в ней неожиданное нечто странное — среди фигур волхвов и пастухов затесался четвертый, не предусмотренный канонами поклонник.

Этим «неучтенным» персонажем оказался беглый преступник, который попытался использовать статичную сцену в качестве идеального укрытия, влившись в библейский сюжет.

«Стоя перед сценой Рождества… я заметил кое-что, что сначала принял за ее часть. Деталь, которая выглядела безобидной, но оказалась крайне важной», — написал мэр на своей странице в социальной сети Facebook*.

Местные газеты и телеканалы, освещая курьезный инцидент, публикуют снимки того самого вертепа. На фотографиях видно, как на заднем плане, среди обычных фигур, застыл в неестественной позе с приподнятыми руками темнокожий мужчина, пытавшийся выдать себя за часть праздничной инсталляции.

