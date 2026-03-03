Непростительный грех: подмосковный батюшка предостерег верующих от роковой ошибки

В разгар Великого поста, когда верующие Подмосковья стремятся к духовному очищению и пересмотру жизненных ценностей, духовенство напоминает о существовании черты, за которой милосердие Творца перестает действовать. Как сообщает REGIONS , протоиерей Иоанн Ильницкий акцентировал внимание на том, что практически любой человеческий проступок может быть омыт искренним покаянием. Однако в христианской традиции существует понятие греха, который невозможно искупить — это сознательное и упорное противление божественной истине, определяемое как хула на Святого Духа.

По словам священнослужителя, суть этого духовного феномена заключается не в нежелании Бога прощать, а в добровольном отказе самого человека от источника жизни и исцеления. Тот, кто сознательно отвергает свет и не приносит покаяния, фактически сам закрывает перед собой двери спасения. В этом контексте батюшка подчеркнул, что возможность исправления сохраняется до тех пор, пока человек жив и способен к смирению, но упорство в заблуждении превращает грех в вечную преграду.

Особое внимание в беседе было уделено теме самоубийства как акту, исключающему саму возможность раскаяния. Решение добровольно прервать свою жизнь становится трагическим финалом, после которого человек лишается шанса на исповедь. Именно поэтому церковная молитва за таких людей ограничена строгими каноническими правилами: поступок, совершенный в здравом уме, отсекает личность от духовного сообщества. Таким образом, главным условием прощения остается наличие времени и воли для признания своих ошибок, пока земной путь еще не завершен.

