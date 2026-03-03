Священник рассказал, как отметить 8 марта в Великий пост

В 2026 году Международный женский день выпадает на время Великого поста. Для верующих это время воздержания и покаяния, а значит, привычное шумное застолье с обильной трапезой может стать настоящим испытанием. Однако священнослужители уверены: отметить праздник и не нарушить пост вполне реально.

В комментарии РИА Новости протоиерей Максим Первозванский объяснил, что отношение Русской православной церкви (РПЦ) к 8 марта нельзя назвать однозначным. С одной стороны, у праздника советское есть феминистские корни, с другой — за десятилетия он превратился в добрый семейный день, когда поздравляют мам, жен, бабушек и дочерей. Поэтому церковь не запрещает радоваться и дарить цветы.

«Для православного христианина никакой праздник не является поводом для нарушения поста. Если вы поздравляете бабушку, можно сесть за стол и съесть винегрет. Есть во время поста разрешено, но салату оливье следует предпочесть винегрет», — подчеркнул протоиерей.

Главная трудность — строгие ограничения в пище. В пост под запретом мясо, молоко, яйца, рыба и даже растительное масло в некоторые дни.

Протоиерей советует не отказываться от застолья, но подойти к нему с умом. Например, если вы идете поздравлять бабушку, можно сесть за стол и съесть постные блюда. Вместо оливье — винегрет, вместо мясных салатов — овощные. Главное — помнить, что пост — это время духовной радости, а не повод для уныния.

