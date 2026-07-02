Нептун, парусник и ночная «Ласточка»: курорт под Калининградом превратится в один большой праздник 11 июля

Пионерский готовится к главному летнему гулянию — 11 июля здесь одновременно отметят День города, День рыбака и 80-летие Калининградской области. Как сообщил Туристский информационный центр региона, курорт на один день превратится в единую праздничную площадку, раскинувшуюся от пляжа до порта, передает « Русский Запад ».

Утром в 10:30 на городском пляже у улицы Портовой развернется театрализованная встреча Нептуна. Днем с 11:00 до 22:00 основное действие сосредоточится в Центральном парке, а вечером с 17:00 до полуночи заработает сцена прямо на берегу — организаторы обещают музыку и традиционную уху. Отдельный подарок ждет гостей в порту: все желающие смогут бесплатно подняться на борт парусника «Мир».

Для тех, кто останется на ночной салют, железнодорожники скорректировали расписание. Привычный вечерний рейс в 22:40 отменили, зато назначили дополнительный: «Ласточка» из Светлогорска-2 через Пионерский отправится в Калининград уже 12 июля в 0:15. Со станции Пионерский Курорт она уйдет в 0:30 и прибудет на Южный вокзал Калининграда в 1:16.