Неравнодушные детские сердца: школьники помогли животным приюта в Клину

Первое отделение Гимназии №1 им В. Н. Татищева решило повторить опыт второго отделения учреждения, и также навестить приют для кошек и собак «Территория добра» в г.о. Клин. Животные получили много внимания, подарков и обрели надежду на то, что в будущем найдут своих хозяев и дом.

В клинском приюте не менее 350 животных. Он переполнен и постоянно нуждается в помощи неравнодушных. Гимназия №1 им В. Н. Татищева уже неоднократно помогала «Территории добра», привлекая к благому делу детей. В этот раз эстафету от второго отделения учебного заведения приняло первое отделение: на помощь выехали школьники из 6 «В» класса.

Инициативу выдвинули в родительском комитете. Идею с воодушевлением поддержал классный руководитель Кирилл Геннадьевич. В итоге состоялась трогательная и полезная поездка. В приюте шестиклассники пообщались с каждым его жителем и показали, насколько их сердца открыты и неравнодушны к братьям меньшим.

«Каждый раз, когда приезжают школьники, или родители со своими детьми, появляется надежда на лучшее будущее, и вера в то, что есть шанс на изменение к лучшему в нашем мире!», — сказали в клинском приюте.

Юных помощников, руководителей и гимназию поблагодарили за участие в помощи приюту и отметили, что будут ждать новых встреч.