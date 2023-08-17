Неравнодушные жители Орехово-Зуево организовали сбор помощи семье погорельцев

В Орехово-Зуево неравнодушные жители организовали сбор помощи семье из шести человек, чей дом сгорел накануне. Об этом сообщает интернет-издание «Орехово-Зуевская правда» .

Пожар произошел на Крупской улице в микрорайоне Карболит. Причина возгорания устанавливается. Из членов семьи никто не пострадал. Однако, все имущество жителей сгорело.

Новость о пожаре разлетелась по соцсетям. На призыв о помощи откликнулись десятки неравнодушных жителей. Во «ВКонтакте» был создан специальный чат, куда могут писать все желающие помочь, рассказал зампред муниципального Совета депутатов Александр Бабаев

Администрация городского округа предоставила пострадавшим квартиру, а также помогает в ускоренном режиме восстановить документы.

Желающие помочь семье могут позвонить по телефону пострадавшей Аллы Санаевой: 8 (999) 715-01-29. Сейчас есть необходимость в одежде и обуви, а также в финансовой помощи.