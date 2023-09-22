Неравнодушных жителей Каширы приглашают принять участие в сборе для СВО

Желающих участвовать в сборе приглашают в пункты, расположенные по разным адресам, в том числе в администрациях территориальных отделов. Точный список того, чему будут рады в зоне спецоперации, можно узнать на месте. Каширяне приносят продукты с длительным сроком хранения, сладости, медикаменты, одежду.

Также можно в свободное время помочь волонтерам плести маскировочные сети, сделать набор походного душа, сшить дополнительную амуницию и экипировку.

Все собранное отсортируют, надежно запакуют и отправят нашим бойцам. Помощь в доставке оказывают сотрудники каширского отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство». Ваша помощь обязательно дойдет до адресата.