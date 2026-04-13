Нерестовый запрет-2026 в Кузбассе: что грозит за лишний крючок и когда можно смело брать спиннинг

С середины апреля в водоемах Кузбасса вступает в силу особый режим охраны водных биоресурсов, призванный обеспечить спокойный нерест рыбы. Однако, как пояснил в беседе с kuzbass.aif.ru сотрудник Федерального агентства по рыболовству Алексей Шапорев, полного запрета на любительское рыболовство не вводится. Рыбаки-любители смогут законно пользоваться удочками, но лишь при строгом соблюдении ряда ограничений.

По словам специалиста, в период действия нерестовых ограничений разрешается ловить рыбу исключительно с берега. При этом арсенал рыболова жестко регламентирован: допускается использование только одной поплавочной или донной удочки, спиннинга либо фидера. Количество крючков на одного человека не должно превышать двух, однако для жерлиц сделано послабление — до пяти крючков.

Сроки запрета разнятся в зависимости от типа водоема. На реках региона особый режим будет действовать с 13 апреля по 25 мая включительно, тогда как на озерах и прочих водоемах ограничения вводятся чуть позже — с 30 апреля по 30 мая. Кроме того, Шапорев обратил особое внимание на полный запрет добычи хариуса и тайменя любыми орудиями лова в период с 13 апреля по 5 июня.