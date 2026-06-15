«Нервная система работает на износ»: эндокринолог объяснила, как спастись от стресса в жару

Стресс на работе, особенно в сочетании с жарой, может привести к тому, что нервная система начнет работать на износ. Об этом в своем Telegram-канале заявила эндокринолог Зухра Павлова и дала россиянам семь советов для борьбы с перенапряжением.

По словам Павловой, необходимо следить за позой во время работы: держать спину ровно, плечи расслабленно, а монитор — на уровне глаз. Каждые 40–50 минут она посоветовала менять положение, чтобы снизить мышечное напряжение. Также врач рекомендовала делать короткие паузы и уделять их движению: встать, потянуться или просто закрыть глаза при сильной усталости. Для снятия напряжения она предложила практиковать дыхательные упражнения в течение одной-двух минут.

Павлова призвала устанавливать четкие границы на работе: определить время, после которого не отвечать на рабочие сообщения и не проверять почту. По ее утверждению, это один из самых эффективных способов защитить нервную систему. Также доктор посоветовала разделять большие задачи на маленькие, научиться отказывать, чтобы не брать на себя чужие обязанности, и не переключаться сразу с работы на домашние дела.