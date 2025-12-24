«Несчастный случай» по сценарию. В Индии сыновья дважды травили отца ядовитыми змеями ради страховки

В индийском штате Тамилнад разоблачено чудовищное преступление, в котором фигурируют не только человеческая жадность, но и смертоносные рептилии. Житель деревни Потатурпеттай, 56-летний Ганесан, стал жертвой тщательно спланированного заговора, организованного его собственными сыновьями.

Трагедия, на первый взгляд выглядевшая как несчастный случай, произошла 22 октября. По первоначальным сообщениям, мужчину в его собственном доме укусила ядовитая змея. Однако бдительность сотрудников страховой компании, куда сыновья покойного подали заявление на выплату, помогла вскрыть леденящую душу правду. Специалистов насторожил как огромный размер страховой суммы — 30 миллионов рупий (свыше 26 млн рублей по текущему курсу), так и подозрительно короткий срок между оформлением полиса и гибелью застрахованного.

Полиция, подключившаяся к расследованию по сигналу страховщиков, обнаружила целую преступную сеть. В заговор, помимо двух сыновей Ганесана, были вовлечены еще четыре сообщника. Расследование показало, что это было не первое покушение на жизнь мужчины. Ранее преступники уже пытались убить отца семейства, подстроив укус кобры, но тогда он выжил. Не сумев добиться цели, злоумышленники проявили настойчивость и добыли через своих помощников еще более опасную рептилию — ядовитого индийского крайта.

Именно укус этой змеи в шею 22 октября и стал для Ганесана роковым. Чтобы скрыть следы преступления, змею немедленно уничтожили, после чего сыновья вызвали правоохранителей, разыграв шок и отчаяние. Однако судмедэкспертиза установила ключевую деталь: жизнь мужчины можно было спасти при своевременном обращении за медицинской помощью. Намеренная задержка с вызовом помощи стала одной из главных улик, доказавших злой умысел.

В настоящее время все участники чудовищного заговора, включая сыновей погибшего и их помощников, поставлявших змей и помогавших заметать следы, задержаны. Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве и мошенничестве. Окончательная мера наказания будет определена судом, но обвинительное заключение грозит им длительными сроками лишения свободы.

