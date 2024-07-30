Жена врезавшегося в поезд водителя КамАЗа назвала ЧП несчастным случаем

В понедельник, 29 июля, на железнодорожных путях в Волгоградской области произошла авария. Пассажирский поезд, следующий по пути «Казань – Адлер», сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком. Водитель автомобиля надеялся проскочить, а машинист не успел затормозить, сообщил телеграм-канал «SHOT»

В связи с этим происшествием в больницы попали больше 30 человек (внутри поезда было свыше 800 пассажиров). В сети завирусились фото и видео, на которых видно, как люди выбираются из вагонов. А семья водителя «КамАЗа» столкнулась с негативом пользователей интернета. О гневных сообщениях Telegram-каналу «SHOT» рассказала жена Асламбека Усматова.

Женщина заверила, что ее супруг практически всегда ездит по этому маршруту по работе, так что он знал данный переезд. Усматов, по ее словам, пропустил один поезд, затем завел автомобиль и поехал дальше. Но за одним составом выехал другой, из-за чего водитель не успел затормозить. Известно, что грузовик разорвало на две части, однако водитель остался жив. Сейчас за спасение его жизни борются медицинские сотрудники.