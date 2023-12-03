Несколько десятков автомобилей не могут проехать из-за снегопада в Московской области
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
На трассе А-108, известной как Московское большое кольцо, между Московской и Владимирской областями застряли в большой пробке десятки грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что расстояние между деревнями на границе области – шесть километров.
Уточняется, что автомашинами полностью перекрыто движение в одном направлении.
Добавляется, что наибольшее число автомобилей именно грузовых.