Несколько десятков российских туристов обманули при покупке путевок за границу

Оставшиеся без отпуска граждане пожаловались на работу ООО «Канди Групп». Компания продавала путевки в офисе под вывеской Coral Travel в подмосковном ТЦ «Ашан Марфино». Директор общества оборвала общение с клиентами после того, как они заплатили за услуги. В минувшем году люди полностью оплатили путевки на Мальдивы и в ОАЭ, но в последний момент поездки сорвались. Часть потерпевших столкнулись с тем, что после приезда в другое государство гостиница оказалась не забронирована. При этом стоимость туров начиналась от 500 тыс. рублей.

По словам одной из клиенток, еще в октябре она приобрела тур на Мальдивы за 602 тыс. рублей, но за пару дней до вылета поездка сорвалась «по внутренним причинам». Потерпевшая попросила вернуть всю сумму, но турагент каждый раз переносил процедуру на последующие дни. Некоторое время спустя она получила ненастоящие платежки на возврат денег, которые так и не поступили на счет. Пострадавшие пожаловались в полицию. Согласно предварительной информации, их число может составить до 50 человек, а общая сумма ущерба превысить 10 млн рублей. В настоящее время туроператора и турагента проверяют на факт мошенничества.

Ранее стало известно о задержании в Московской области тиктокера Павла Дворецкого, которого подозревают в мошенничестве.