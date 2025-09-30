Несколько мужских тату назвали «красным флагом»

Лондонские тату-мастера составили список мужских наколок, которые считаются тревожными сигналами. В антирейтинг попали как классические изображения вроде львов и роз, так и более неожиданные варианты. Об этом также сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в соцсетях.

Специалисты местной лондонской студии нательных рисунков заявили, что некоторые популярные сюжеты в тату должны настораживать. Прежде всего они отметили изображения львов, циферблатов и бутонов роз. Также к подозрительным причисляют орнаменты, выполненные в духе полинезийских традиций. Яркой иллюстрацией этого стиля служат татуировки, украшающие тело голливудской звезды Дуэйна Джонсона.

Эксперты расширили перечень спорных мотивов. По их словам, насторожить должны и рисунки, посвященные семейной тематике. Не одобряют мастера и наколки с римскими числовыми обозначениями. Завершает этот необычный список изображение ладоней, сжимающих церковные четки.

Ранее в Госдуме назвали необходимостью избавление от «тюремных» татуировок.