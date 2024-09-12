Несколько очередей коттеджей, таунхаусов и малоэтажных домов построят в Пушкинском округе

В Пушкинском городском округе построят малоэтажный жилой кластер на нескольких участках общей площадью почти триста гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ведомство уже утвердило проект планировки территории. Группа «Самолет» в рамках договора КРТ построит несколько очередей коттеджей, таунхаусов и малоэтажных многоквартирных домов. В рамках строительства нового загородного кластера будут созданы условия для жизни на природе, но с уровнем комфорта городских районов.

На территории кластера откроют несколько детских садов суммарно для 1 650 воспитанников, школ для 3 340 учеников и поликлинику на 435 посещений в смену. Также, здесь появятся все атрибуты жизни в современном городе — общественные пространства, благоустроенные рекреационные зоны, ритейл и коворкинг.

Все малоэтажные дома реализуют с отделкой и подключением к коммуникациям. Также на участке можно установить дополнительные постройки. В общей сложности к 2035 году планируется построить более 253 тысячи квадратных метров частных домов, 371 тысяча квадратных метров квартир МКД, а также почти сто тысяч квадратных метров таунхаусов.