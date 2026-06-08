Несколько популярных поездов из Симферополя отправятся раньше привычного времени

Несколько пассажирских поездов, следующих из Крыма в Москву и Минеральные Воды, отправятся раньше установленного расписания. Для пассажиров организован дополнительный автобусный трансфер, пишет krym.aif.ru.

Часть поездов из Крыма отправится раньше расписания

Железнодорожный перевозчик сообщил об изменении графика движения ряда поездов, следующих из Крыма. Корректировки коснулись составов, направляющихся в Москву и Минеральные Воды.

Так, поезд № 068, следующий по маршруту Симферополь — Москва, отправится со станции Керчь-Южная 8 июня в 23:55, что раньше предусмотренного расписанием времени.

Для пассажиров организовали бесплатный трансфер

Чтобы обеспечить доставку пассажиров к месту отправления поезда, будут запущены бесплатные автобусы. Транспорт отправится из Симферополя в 19:50, а из Владиславовки — в 21:30. При этом пассажиры могут самостоятельно добраться до станции отправления.

Также изменения затронули поезд № 026 Симферополь — Минеральные Воды. Его отправление перенесено на более раннее время — состав выйдет в путь в 00:30, что на час раньше графика.

Несколько поездов уже начали движение

По данным перевозчика, поезда № 184 Севастополь — Мурманск, Симферополь — Москва и Евпатория — Москва уже отправились по своим маршрутам.

Вместе с тем информация о времени и месте отправления еще нескольких составов будет опубликована дополнительно.

Когда появится информация по другим рейсам

Позже перевозчик сообщит обновленные данные по поездам № 180 Евпатория — Санкт-Петербург, № 092 Севастополь — Москва, № 174 Евпатория — Москва, № 098 Симферополь — Москва и № 194 Севастополь — Челябинск.

Пассажирам рекомендовано следить за официальными уведомлениями и уточнять актуальное расписание перед поездкой.