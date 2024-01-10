Несколько районов Омска были обесточены из-за аварии

В некоторых районах Омска пропало электричество из-за срабатывания аварийной защиты. Об этом в среду, 10 января, сообщило местное издание NGS55.ru .

По информации источника, без света остались жители правого берега Оми, района Московка и Левобережья. Также отмечались перебои с подачей электроэнергии в Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах.

Как отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Омской области Владимир Шнипко, проблема возникла на подстанции «Таврическая». На ней сработала автоматическая аварийная защита, которая привела к ограничениям. По данным Шнипко, без света сразу осталась третья часть Омской области и половина столицы. Глава ведомства пообещал восстановить подачу электроэнергии в течение часа.

Накануне Министерство энергетики РФ сообщило, что в связи с обрушившимися на некоторые регионы страны аномальными морозами, службы ЖКХ переведены в режим повышенной готовности. В ведомстве отмечали, что для контроля ситуации в регионах обеспечивают работу резервных источников энергии, а также усилена работа аварийных бригад.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин поручил Министерству чрезвычайных ситуаций отреагировать на ситуации, сложившиеся с подачей отопления и электричества в Московской и Херсонской областях. На новогодних праздниках в этих регионах сотни семей остались без света и тепла из-за аварий на котельной.