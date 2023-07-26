Несколько регионов РФ ожидает испытание сильной жарой

Очень жаркая погода ожидаетряд российских субъектов в ближайшее время. Об этом сообщает Общественное телевидение России со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что температура воздуха поднимется до +39 С в Краснодарском крае, Республике Татарстане, Республике Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на Таймыре и Сахалине.

Подчеркивается, что засуха может стать причиной низкого уровня воды в водоемах и, как следствие, затруднения судоходства на реках республик Коми, Башкортостана, Красноярского и Алтайского краев, ХМАО, Кировской, Омской, Магаданской, Амурской и Томской областей.