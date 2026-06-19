Несколько святынь спасли в Карелии силами волонтеров

В Карелии завершились экспедиции добровольцев по восстановлению старинных храмов и часовен. Как сообщили в Карельской епархии, волонтеры привели в порядок сразу несколько объектов культурного наследия.

На острове Гольяница команда под руководством Николая Гончарова отремонтировала часовню Спаса Преображения. Добровольцы установили резные подзоры, заменили оконные проёмы и благоустроили прилегающую территорию. Главным итогом работ стало появление колоколов, отлитых в Тутаеве на пожертвования прихожан. Теперь над Водлозером снова разносится колокольный звон.

В деревне Ерши на берегу озера Сандал другая группа волонтёров под руководством Никиты Мелентьева увенчала часовню Архангела Михаила главкой с крестом. Более 300 лемехов для купола изготовили зимой выпускники плотницких курсов. В этом году здесь впервые за долгие годы прошла Божественная литургия. Чин освящения совершил священник Олег Червяков.

Новая команда добровольцев уже приступила к работе в деревне Римское. При поддержке Сегежского ЦБК и компании «Ондулин» волонтёры начали противоаварийные работы в храме преподобного Варлаама Хутынского 1903 года постройки. Им предстоит укрепить стены и возвести кровлю. Также объявлен срочный набор волонтёров для сохранения часовни на Вороньем острове.