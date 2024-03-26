Нескончаемая очередь скорби: к «Крокусу» среди ночи идут люди, даже с маленькими детьми

В сети появляются видео, на которых среди ночи вторника, 26 мая, людская очередь не прекращается. К Крокусу приходят даже с маленькими детьми.

В стремлении отдать дань памяти погибшим от пуль террористов и в огне пожарища неравнодушные приносят цветы, детские игрушки, зажигают свечи.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.