Несостоявшийся побег: попытка переплыть границу обернулась уголовным делом для школьника

Польша выдала России 16-летнего подростка, который попытался незаконного пересечь государственную границу, чтобы получить убежище в Европейском союзе (ЕС). Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Инцидент произошел 24 августа 2025 года, когда несовершеннолетний гражданин России переплыл пограничную реку Лава.

Пограничная служба Польши задержала нарушителя и после установления его личности приняла решение о передаче российским правоохранительным органам.

В отношении подростка на территории РФ завели уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы. Решается вопрос о выборе меры пресечения.

