Несостоявшийся побег: попытка переплыть границу обернулась уголовным делом для школьника
Польша вернула России 16-летнего подростка, искавшего убежище в ЕС
Польша выдала России 16-летнего подростка, который попытался незаконного пересечь государственную границу, чтобы получить убежище в Европейском союзе (ЕС). Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.
Инцидент произошел 24 августа 2025 года, когда несовершеннолетний гражданин России переплыл пограничную реку Лава.
Пограничная служба Польши задержала нарушителя и после установления его личности приняла решение о передаче российским правоохранительным органам.
В отношении подростка на территории РФ завели уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы. Решается вопрос о выборе меры пресечения.
