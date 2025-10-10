Жителю Таджикистана запретили въезд в РФ из-за видео с оправданием теракта

Пограничная служба ФСБ России отказала во въезде в страну гражданину Таджикистана после обнаружения в его смартфоне видео с оправданием террористического акта в «Крокус Сити Холле», сообщило РИА Новости.

Помимо материалов, содержащих одобрение действий террористов, у мужчины были найдены записи с критикой миграционной политики России, поддержкой ВСУ и распространением ложной информации о ВС РФ.

Пограничное управление приняло решение о запрете въезда, руководствуясь необходимостью обеспечения национальной безопасности.

Гражданин Таджикистана обратился в суд Астрахани с требованием отменить это решение, ссылаясь на то, что в РФ проживает его дочь с российским гражданством. Кроме того, он заявлял, что имеет «право на частную жизнь». Однако суд отклонил жалобу, поддержав позицию пограничных органов.

Как ранее писало РИА Новости, жертвы теракта в «Крокус Сити Холле» продолжают лечение от полученных ожогов и психологических травм. У многих пострадавших наблюдаются последствия нервного потрясения, включая нервный тик.

Ранее сообщалось, что студент из Петербурга отправился на 13 лет в колонию за госизмену и оправдание терроризма.