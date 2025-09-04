Несостоявшийся продавец мест в подтанцовке Булановой объяснил удаление объявления

Предприниматель Юрий, разместивший объявление о продаже мест в подтанцовке Татьяны Булановой за 300 тысяч рублей, объяснил свою позицию в беседе с REGIONS. Мужчина утверждает, что это была не мошенническая схема, а якобы креативный стартап-проект.

По словам предпринимателя, размещение объявления было маркетинговым исследованием. От результатов зависело, будет ли сформировано коммерческое предложение.

«Мы сделали такое предложение, и откликнулось много желающих поучаствовать. Но с командой певицы поняли, что сейчас эта история не актуальна, поэтому мы скрыли объявление», — отметил руководитель агентства Юрий.

Юрий подробно объяснил структуру цены: основная оплата идет артисту, а вот процент капает ему как посреднику.

Несмотря на текущую неудачу, бизнесмен не оставляет планов развития проекта. Он подчеркнул, что не является мошенником, а просто хотел проверить почву для удачного стартапа.

В перспективе предприниматель рассматривает возможность сотрудничества с другими популярными исполнителями, включая рэпера MACAN и певца SHAMAN. Проект временно заморожен, но его автор надеется найти взаимопонимание с артистами и их командами в будущем.

Ранее сообщалось, что представитель Булановой не подтвердил набор в подтанцовку к артистке.