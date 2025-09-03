Вирусные танцы с Булановой оказались ловушкой для фанатов в Подмосковье

Концертный директор певицы Татьяны Булановой Сергей Хрусталев в беседе с интернет-изданием REGIONS официально опроверг информацию о наборе желающих в подтанцовку артистки.

Ранее на интернет-площадках появилось объявление, предлагающее за 300 тысяч рублей три занятия с хореографом, выход на сцену и встречу с певицей. Однако сообщение оказалось фейком: вирусным трендом могли воспользоваться мошенники, чтобы «наживиться» на поклонниках певицы.

«Мы такого объявления не давали, это 100% неправда. Будем разбираться, хочется узнать, кто этот мошенник, который публикует такие объявления», — сказал концертный директор Булановой.

Мошенническая схема использовала возникший интерес к «энергосберегающим» танцам, которые поклонники стали повторять и выкладывать в соцсетях. Аферисты же предлагали за деньги реализовать свои таланты на сцене.