Несовершеннолетняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда разбилась, выпав с балкона 13-го этажа в Москве

Как передает SHOT, трагедия произошла минувшим вечером в субботу, 11 ноября, в Хорошевском районе на северо-западе Москвы на улице Авиаконструктора Сухого.

13-летняя дочь 44-летнего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда, основательно поконфликтовав с домашними, обиделась и ушла к себе в комнату. Через некоторое время родители забеспокоились, что у дочери как-то тихо.

«Когда позже родители заглянули к девочке, то увидели пустую комнату и открытое окно. Тело школьницы обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты», - приводится в публикации.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Известно, что семья спортсмена была благополучная и ни на каких учетах не состояла. У Дрозда остались два сына (9 и 16 лет).

Напомним. Григорий Дрозд является многократным чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу по версии WBC.