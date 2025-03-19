Нестационарные торговые объекты и нововведения в сфере образования обсудили в Щелково

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации и городских служб. Совещание начали с обсуждения нововведений в сфере образования. Так, с 1 апреля заявку на поступление в первый класс можно будет подать в режиме онлайн через личный кабинет на портале Госуслуг.

Спикеры также обсудили приведение в нормативный вид нестационарных торговых объектов.

«Старые ларьки с выцветшими вывесками не вызывают позитивных эмоций. На фоне новых благоустроенных мест притяжения и прогулочных зон жителям хочется видеть современные торговые точки. Отдельно занимаемся теми, кто разместился незаконно — выявляем и демонтируем», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

В ходе мероприятия участники традиционно уделили время разбору обращений жителей муниципалитета. В нынешний раз много вопросов поступило относительно уборки мусора и смета после зимы. На данный момент выполнение работ соответствует ранее согласованному графику. В приоритете — точечные сигналы, которые периодически поступают от жителей.

Кроме того, граждан интересуют правила утилизации строительного мусора в многоквартирных домах. Жильцы сообщили, что некоторые соседи оставляют в контейнерных площадках крупногабаритный мусор. Андрей Булгаков напомнил, что для утилизации таких отходов необходимо оставить заявку на региональном сайте или же обратиться в управляющую компанию для заказа бункера. В случае невыполнения требования физические и юридические лица будут оштрафованы.