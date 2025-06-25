Несущаяся «Газель» протаранила машины в массовом ДТП на трассе

Массовое ДТП с участием 27 автомобилей произошло на Логовом шоссе в Кемерове. Как передал VSE42.Ru очевидец, в ходе аварии «Газель» с прицепом столкнулась еще с двумя машинами.

По свидетельствам очевидцев, в ходе массового ДТП при маневрировании «Газель» выехала на встречную полосу. Там габаритный транспорт пытался совершить объезд и избежать столкновения, но не вышло. В результате водитель грузовика задел две машины на противоположной стороне дороги. После этого автомобиль скрылся места происшествия, оставив позади десятки поврежденных транспортных средств.

Стал ли этот маневр спусковым крючком для цепной реакции столкновений на шоссе неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства происшествия. Количество пострадавших также на уточнении. Судя по фотографиям из соцсетей, несколько машин в этой аварии превратились в груды металла и пострадавшие могут быть.

Ранее сообщалось, что грузовик протаранил мост во Владимирской области и парализовал движение по трассе М-7.