Нет доказательств, но вероятность есть: Обама разъяснил свои слова об инопланетянах

Экс‑президент США Барак Обама прояснил свои высказывания о существовании инопланетян. В публикации в одной из своих социальных сетей он подчеркнул, что речь идет лишь о его личном предположении — в период президентства политик не сталкивался с какими‑либо доказательствами существования внеземных цивилизаций, пишет Lenta.ru .

Обама отметил, что, с точки зрения статистики, вероятность наличия жизни где‑то во Вселенной весьма высока из‑за ее колоссальных размеров. При этом экс‑президент обратил внимание на ключевой ограничивающий фактор: расстояния между солнечными системами настолько огромны, что шансы на визит инопланетян на Землю крайне малы.

«За время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что внеземные цивилизации выходили с нами на контакт. Честно!» — подытожил Обама.

