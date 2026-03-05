«Нет гарантии, что новые не уволятся»: родители бьют тревогу из-за кадровой ямы в омском интернате

Родители воспитанников Кировского детского дома-интерната в Омске бьют тревогу. По их словам, после назначения нового директора Владимира Санина в июле 2025 года учреждение покинули более 50 сотрудников. Люди не выдерживают условий работы и низкой зарплаты, хотя занимаются с детьми, имеющими тяжёлые психиатрические заболевания.

В обращении, опубликованном в группе «Омск ВК», родители заявили, что с приходом Санина кадры перестали ценить.

«С момента назначения нового директора в июле 2025 года уволилось более 50 человек, возникла острая нехватка кадров. Мы неодобрительно относимся к деятельности директора, так как он не сохраняет ценные кадры, работавшие долгие годы и хорошо знающие всех детей».

Родители опасаются, что из-за нехватки персонала дети могут пострадать. Новые сотрудники, по их мнению, не задерживаются из-за высокой нагрузки и низких зарплат.

«Нет гарантии, что новые сотрудники не уволятся, так как не смогут работать в таких условиях и с такой нагрузкой. Это уже проходили на практике и не один раз. С таким количеством персонала, который пока еще остался, удержать таких детей, уберечь их от травм будет невозможно. Жизнь и здоровье детей под угрозой».

В региональном министерстве образования подтвердили факт увольнений, но заверили, что ситуация под контролем. По данным ведомства, с начала 2026 года уволились пять медицинских сотрудников, но все вакансии уже закрыты, а работа налажена. Состояние воспитанников стабильное.

Родителей пригласили на общее собрание с заместителем министра образования Оксаной Груздевой. Оно состоится 6 марта в 14:00.

Из открытых источников известно, что Кировский детский дом-интернат работает с 1999 года. С июля 2025 года его возглавляет Владимир Санин. Его заместитель — Евгений Баранцев, бывший сотрудник УФСИН, ранее руководивший школой № 114. Он получил известность после того, как запретил ученикам произносить слово «мусор».