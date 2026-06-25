Нет квитанции за ЖКХ: юрист объяснил, почему это происходит и что делать

Собственники квартир нередко жалуются, что не могут оплатить коммунальные услуги из-за отсутствия квитанций. Однако юристы и коммунальщики относятся к таким отговоркам скептически. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, почему платежки перестают приходить и как решить эту проблему.

По словам юриста, председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, проблема с потерей квитанций практически надуманна. Если почтовый ящик запирается на ключ, платежки всегда доходят — красть чужие счета никому не нужно.

Основная причина отсутствия квитанций — смена собственника. Если новый владелец жилья не уведомил управляющую компанию о переходе прав, УК просто не знает, кому выставлять счета. Закон не обязывает исполнителей коммунальных услуг самостоятельно отслеживать такие изменения.

Не получают платежки и собственники нескольких квартир, которые не проживают в них или находятся в других городах. По словам эксперта, они просто не заглядывают в почтовые ящики. Однако для таких случаев существует альтернатива — электронные квитанции. Собственники, которые хотят своевременно выполнять свои обязательства, могут оставить в УК актуальные контактные данные.

Сегодня все управляющие компании, МФЦ, ЕРЦ и поставщики ресурсов, включая «Энергосбыт», предлагают услугу электронной платежки. Она приходит на указанный адрес, что удобно для тех, кто часто находится в разъездах. УК заинтересована в своевременных платежах, поэтому охотно переводит жильцов на электронный формат. Если и электронная квитанция не пришла, следует обратиться в управляющую компанию напрямую.