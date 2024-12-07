«Нет, не приедет. Карлсон может только прилететь»: Песков подшутил над американским репортером

Журналисты кремлевского пула поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на фоне недавнего повторного визита в Москву популярного телеведущего Такера Карлсона, будет ли последний присутствовать на итоговой пресс-конференции главы российского государства.

Напомним, накануне стало известно, что Владимир Путин проведет 19 декабря пресс-конференцию для журналистов с элементами прямой связи с российскими гражданами.

В ответ на вопрос, приедет ли Карлсон на пресс-конференцию Путина, Песков пошутил, что тот может разве что только «прилететь», отсылая шуточно к персонажу сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше».

«Нет, не приедет. Карлсон может только прилететь», — сыронизировал Песков, его комментарий опубликовал в своем аккаунте в соцсетях журналист Александр Юнашев.

Ранее сообщалось, что популярный американский репортер и телеведущий Такер Карлсон, побеседовавший ранее с российским президентом Владимиром Путиным, снова прилетел в Москву. Журналист выложил в соцсетях видео, на котором он на фоне Кремля сообщает, что снова рад быть в столице России.

Со слов Карлсона, он прилетел в Москву и взял интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Видеозапись беседы с главой МИД РФ Карлсон обещал скоро представить миру.