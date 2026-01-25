«Нет ни света, ни тепла». Более 300 тысяч семей в Теннесси замерзают в темноте

Снежная стихия, обрушившаяся на США, привела к масштабным перебоям в энергоснабжении. Согласно данным портала Poweroutage.us, количество домохозяйств, оставшихся без электричества, перешагнуло критическую отметку в один миллион.

На пике аварийных отключений их общее число достигло 1 018 477.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в южных штатах: лидером по числу блэкаутов стал Теннесси (более 306 тысяч отключений), за ним следуют Миссисипи (около 175 тысяч) и Луизиана (свыше 145 тысяч). Динамика инцидентов демонстрирует стремительное развитие кризиса: если ранее в воскресенье фиксировались проблемы у 750 тысяч абонентов, то за несколько часов эта цифра резко возросла.

Национальная метеорологическая служба предупреждает о продолжении экстремальной погоды: территория от восточного Техаса до Северной Каролины ожидает обильных снегопадов и формирования опасного гололеда. Власти как минимум 21 штата ввели режим чрезвычайного положения для координации спасательных работ. В Нью-Йорке в понедельник отменены занятия в государственных школах. Президент Дональд Трамп охарактеризовал разыгравшуюся стихию как «исторический» снегопад.

Ранее сообщалось о том, что снегопад продлится почти двое суток в Москве.