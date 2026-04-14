«Нет старой незамерзайке: эксперт предупредил о смертельном риске для двигателя

Технический директор сети автосервисов Никита Родионов рассказал, к чему приводит эксплуатация старого антифриза. Итог — капитальный ремонт мотора, который бьет по карману. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Со временем полезные присадки перестают работать. Жидкость окисляется и превращается в агрессивную среду. Вместо защиты она начинает разъедать металл. Первые признаки беды — ржавый или бурый цвет, муть, осадок в бачке, маслянистая пленка. Появился запах выхлопных газов или масло в системе? Это верный знак серьезной поломки — возможно, пробита прокладка головки блока. Простая замена здесь уже не спасет.

Даже если на вид жидкость нормальная, химический баланс может быть нарушен. Повышенная кислотность разъедает патрубки и уплотнители. Старый антифриз образует на стенках радиатора накипь — теплоизолятор, который заставляет мотор работать на износ. Страдает помпа, ремень ГРМ может оборваться. Твердые отложения забивают радиатор печки — в салоне становится холодно. Термостат выходит из строя, двигатель либо перегревается, либо не догревается.

Родионов советует перед заменой промывать систему дистиллированной водой. И никогда не смешивать разные виды антифризов — это ведет к выпадению осадка. Только соблюдение технологии гарантирует защиту мотора от дорогостоящего ремонта.

Ранее стало известно, что 76-летняя пенсионерка из Уфы вступила в фиктивный брак ради квартиры.