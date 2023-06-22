«Нет выплат, потому что воинская часть утеряла документы»: в Госдуме разбираются с несправедливостью на СВО

Люди привыкли о любой несправедливости сообщать не только в прокуратуру, но и депутатам Госдумы. Так, парламентарий Максим Иванов регулярно получает сообщения на тему СВО, среди которых особое место занимают проблемы с начислением денежного довольствия и невыплатами «боевых».

По словам депутата, случаи бывают разные. Например, человека переводят из части в часть, а его документы не приходят — в итоге боец не получает заработную плату.

«Рассказали случай, что человек погиб в зоне проведения специальной военной операции, а семья не может получить денежные средства, потому что воинская часть утеряла документы. Мы подключили военную прокуратуру. Там пообещали, что будут разбираться и восстанавливать документы», — отмечает Максим Иванов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как говорит парламентарий, помогать людям получается почти всегда. Народный избранник обращается с запросом в военную прокуратуру, которая проводит проверку и практически все люди получают положенные выплаты.

«У нас уже налажено очень хорошее взаимодействие с прокуратурой Центрального и Южного военных округов. Многие вопросы решаем в онлайн-режиме, ведь есть основания для проверки. Иногда достаточно разговора, чтобы устранить нарушения. У нас целая команда: есть приемная в Екатеринбурге и помощница в Москве», — подчеркивает наш собеседник.

Наибольшее количество вопросов появилось после начала мобилизации, когда возникли проблемы с выплатами гражданам по ранению или гибели, добавляет Иванов. Сейчас есть случаи, когда людей, пропавших без вести, через суд признают погибшими.

«Мы выезжаем, встречаемся со служащими. Изначально обращались земляки из Екатеринбурга, но по сарафанному радио узнали многие: сейчас уже пишут люди из Самары, Тюмени, Красноярска, Краснодара, Московской области и не только. Помогаем всем», — подчеркивает депутат.

Ранее в Госдуме предложили изменить условия получения красного аттестата.