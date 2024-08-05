Нетающее мороженое создали в Московской области

В ведомстве уточнили, что продукт был разработан на основе обычного сливочного пломбира с использованием технологии сублимационной сушки. Это позволило производителям удалить влагу и сделать мороженое хрустящим. Сейчас компания регистрирует товарный знак и название продукции, вскоре она появится на прилавках. В ведомстве добавили, что предприятие арендовало помещение под офис и склад в городском округе Щелково в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.