Нетиповой дом на берегу реки появится в подмосковном Красногорске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Застройщик ООО СЗ «ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ» разместил проектную декларацию по многоквартирному жилому дому № 41, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Он появится в деревне Марьино городского округа Красногорск на левом берегу реки Синичка.
В ведомстве уточнили, что будущий дом будет состоять из 16 нетиповых секций, в которых предусмотрены различные квартиры, в том числе студии. В пристроенных помещениях разместят апартаменты и кружковые помещения, также будет возведен встроенно-пристроенный паркинг с эксплуатируемой кровлей. Квартиры в новостройке будут продавать с применением эскроу-счетов, строительство завершат в первом квартале 2027 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».