Нетиповой дом на берегу реки появится в подмосковном Красногорске

В ведомстве уточнили, что будущий дом будет состоять из 16 нетиповых секций, в которых предусмотрены различные квартиры, в том числе студии. В пристроенных помещениях разместят апартаменты и кружковые помещения, также будет возведен встроенно-пристроенный паркинг с эксплуатируемой кровлей. Квартиры в новостройке будут продавать с применением эскроу-счетов, строительство завершат в первом квартале 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».