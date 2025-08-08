Одна из основных задач российских ударов по стратегически важным объектам украинской армии — знаменитый аэродром в Староконстантинове. Вот уже три года туда летят ракеты и «Герани», но уничтожить это детище советской военной промышленности всё никак не получается.

В интервью телеканалу «Царьград» заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что разрушить этот военный аэродром с помощью обычных средств поражения практически нереально.

«Даже ядерных бомб мощностью в 50–70 килотонн нужно от четырех до шести. Обычными средствами можно только вывести из строя на некоторое время», — заметил собеседник журналистов.

Прочность и надежность аэродрома зависят от его габаритов и от технических аспектов, которые были учтены при разработке проекта и возведении сооружения.

Особую сложность представляет уничтожение самолетов, если противник не оставил их на открытой местности, а спрятал в грамотно спроектированных железобетонных укрытиях. Эти укрытия имеют ворота, которые состоят из двух створок, движущихся по рельсам при открытии и закрытии. Каждая створка весит до 25–30 тонн, как сообщил Попов.

«Земляной вал над железобетонным сводом арки в верхней части может достигать толщины в 3–5 метров. Эти укрытия разнесены и могут быть на дистанции в 300–500 метров друг от друга», — объяснил эксперт.

Чтобы уничтожить такой объект, необходима широкомасштабная воздушная операция с привлечением большого количества авиации. Однако российские военные действуют иначе: они регулярно (один-два раза в месяц) наносят удары по Староконстантинову, ослабляя противовоздушную оборону противника и разрушая критически важные объекты инфраструктуры, заключил Попов.