Неудачное ограбление дня: в Вологде пьяный угнал теплоход и тут же сел на мель

В Вологодской области местный житель, приняв на грудь изрядно, решил угнать прогулочный теплоход, спокойно покачивавшийся на волнах. Результат оказался, мягко говоря, не совсем удачным.

Как сообщается в соцсетях, через несколько минут после угона судно попросту село на мель и наотрез отказалось следовать заданному угонщиком курсу. И «капитану» пришлось сбегать с места преступления вплавь.

Однако это был явно не его день: на берегу мужчину уже ждал полицейский патруль. В настоящее время горе-капитан трезвеет и дает показания в полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Угон водного транспорта».

Ранее сообщалось, что на Клязьминском водохранилище в Мытищах опрокинулось парусное судно. На борту находились два человека.