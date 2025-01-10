Неудачный маневр привел бойцов ВСУ в западню

Военкор RT Андрей Филатов показал, как в мае 2024 года в Красногорвке (ДНР) украинские военные попали в российскую западню из-за неудачного маневра.

Успешно в мае в зоне СВО отработал российский отряд «Шторм» 110-й бригады. Он взял важную стратегическую высоту в пятиэтажном доме. По заданию командира нужно было штурмовать соседнее четырехэтажное здание.

Как раз возле этого участка, вдоль штурмуемого дома, промчался американский бронированный HMMWV. В нем находились бойцы ВСУ, которые потерялись на местности. На кадрах военкора броневик едет и неудачно разворачивается, нарвавшись на мину. Все, кто находился в транспорте, чудом выбираются из задымления и расползаются в стороны.

Ранее сообщалось, что ВС Украины обстреляли Донецк ракетами HIMARS.