ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS: ранены четыре человека

Согласно данным канала, ВСУ запустило несколько ракет. Часть снарядов попали по магазину «Молоко», который расположен на Шахтерской площади в Киевском районе. Вблизи здания остались воронки. Повреждены некоторые автомобили, которые были припаркованы возле магазина. По данным канала, здание получило сильные повреждения. На видео видно, что на втором этаже не осталось перекрытий и окон. Обломки разлетелись в разные стороны.

«Пострадали минимум два человека», — сообщил Mash.

Корреспондент ТАСС находился на месте происшествия. Он также сообщил о двух раненых. Вскоре в оперативных службах появилась уточняющая информация — пострадали четыре человека. По данным издания, на территории района повреждены 15 автомобилей, остекление нескольких многоквартирных домов, института и офисного центра. Момент прилета попал на видео, сообщил SHOT. Рядом стоящие автомобили начали экстренно уезжать от магазина.

«Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома», — сообщило РИА Новости.

В управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины РИА Новости сообщили, что на месте обстрела были найдены осколки и фрагменты снарядов. Эксперты предполагают, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS, которые производят в США.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС РФ за ночь ликвидировали 40 украинских БПЛА над Россией.