Неуловимый калао: погоня за птицей-носорогом в небе Петербурга продолжается третий день

Поисковая операция по возвращению сбежавшего из Ленинградского зоопарка индийского калао, крупной птицы-носорога, будет продолжена в четверг, передает «Фонтанка.Ру».

Предпринятые за последние двое суток усилия не принесли желаемого результата. Главный ветеринарный врач зоопарка, Иннокентий Булавинов, поделился информацией о ходе поисков 1 октября.

С самого утра первого дня месяца работники зоопарка вели наблюдение за птицей. Жители города регулярно сообщали о местах, где видели беглянку Шанти. Однако, как ранее отмечалось сотрудниками зоопарка, птица обладает пугливым нравом и улетает при малейшем движении, что существенно затрудняет ее поимку.

Однажды калао расположился на дереве, проявляя мало активности. Работники зоопарка решили использовать специальное пневматическое ружье, заряженное седативным средством. Даже удалось договориться с жительницей одной из квартир, чтобы произвести выстрел из ее окна, выбрав наиболее удобную позицию.

Шприц не достиг цели: помешали погодные условия в виде ветра и значительное расстояние в 40 м. Тогда было решено добавить снотворное в пищу для птицы. Под деревом разложили любимые фрукты Шанти. Птица полакомилась ими и вернулась на ветку. Там она начала засыпать, но проходящие мимо люди спугнули ее. Затем стая ворон окончательно лишила птицу сна. Калао направился в сторону Васильевского острова.

Зоопарк вновь обращается к горожанам с просьбой о содействии в поиске Шанти. Если вы обнаружите птицу, пожалуйста, свяжитесь с сотрудником отдела «Орнитология» по номеру телефона +7 (904) 636-41-63. Других действий предпринимать не требуется.

Напомним, что птица-носорог покинула территорию зоопарка днем 30 сентября во время проведения плановой процедуры перевода обитателей из летних вольеров в зимние помещения.

