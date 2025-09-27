Домашняя курица сбежала от хозяина и проехала 40 км на машине

В Великобритании произошел необычный случай с домашней птицей. Курица сумела преодолеть расстояние в 40 км, путешествуя на автомобиле Land Rover. Об этой истории рассказало издание BBC.

Птицу заметил 58-летний местный житель Дэйв Джейкобс, который с помощью прохожих поймал беглянку и разместил информацию о ней в социальных сетях.

Благодаря публикации в интернете нашелся законный владелец курицы — фермер из соседнего поселения. Он предположил, что птица могла запрыгнуть на запасное колесо автомобиля его друга, что и позволило ей совершить столь дальнее путешествие. Курицу благополучно вернули домой.

