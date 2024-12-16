«Неуправляемая» иномарка устроила смертельное ДТП под Тюменью

Авария со смертельным исходом произошла на трассе в Тюменской области. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети ГИБДД, где появилось видео с места происшествия.

ДТП произошло на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский, 16 декабря. Предварительно установили, что в морозных погодных условиях на 29-м километре водитель Peugeot не справился с управлением и улетел за пределы дороги, где врезался в дерево.

На опубликованных инспекторами видеозаписях видно, как синяя негабаритная иномарка деформировалась спереди после удара о березу. Машина завязла в сугробе. Место не осложнило работу экстренным службам: людей оперативно вытащили и передали скорой помощи.

Однако спасти удалось не всех. Сообщается, что погибли 71-летняя и 69-летняя пассажирки автомобиля. Водитель и еще одна 42-летняя женщина получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Подробности аварии выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области автобус с 45 пассажирами опрокинулся после ДТП с фурой.